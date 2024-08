Produtor de café deve avaliar exportações, estoques e consumo global

O Conselho Nacional do Café (CNC) acompanha atentamente as movimentações do mercado, observando tanto a produção quanto a exportação. Isso é feito por meio de avaliações conduzidas pelo próprio conselho, seja através do levantamento dos estoques mensais fornecidos pelas cooperativas, seja por meio de informações das diversas representações das cooperativas e empresas que atuam no segmento, como Conab, IBGE, entre outros. As notícias publicadas nos clippings diários nos levam a uma consideração importante para avaliação.

