Profº Wesley é confirmado como candidato a prefeito em Conceição

O vereador e professor Wesley Sather (Republicanos) foi confirmado como candidato a prefeito no município de Conceição do Castelo, em convenção partidária que ocorreu no domingo, dia 28 de julho.

Para compor sua chapa de candidato a vice-prefeito, Wesley convidou o produtor rural Clovinho Vargas (PSDB), filho de Clóvis Vargas Neto e Maria Rocha da Silva, vereador no pleito de 2016 a 2020, irmão do eterno Tião Vargas, vereador de três mandatos.

A coligação “A Mudança de Verdade é Agora” é composta pelos partidos Republicanos, Federação PSDB/Cidadania e Partido Renovação Democrática – PRD. Pela proporcional, 15 candidatos a vereadores foram homologados pelos referidos partidos e estarão disputando as eleições deste ano de 2024.