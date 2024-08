Polícia flagra crime ambiental em área de terraplanagem em Iúna

A Polícia Militar Ambiental flagrou um crime ambiental em uma área de terraplanagem na última segunda-feira (26), na localidade de Bonsucesso, em Iúna.

Segundo a PMA, após receberem denúncias, a equipe prosseguiu para averiguar uma obra de terraplanagem, que teria atingido um curso hídrico. No local, os policiais constataram uma terraplanagem com área de 2.544m², e que não havia placa indicando licenciamento ambiental, com indícios de alteração no curso hídrico.

O responsável não apresentou licenciamento para a atividade desenvolvida. Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Meio Anbiente (SEMMA) do município de Iúna, não houve nenhum pedido de licenciamento da terraplanagem/aterro do local.

Diante dos fatos, por se tratar de atividade potencialmente poluidora conforme a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA nº001/2022 e por consequência crime ambiental com previsão legal no artigo 60 da Lei nº9.605/98, foi lavrado o Boletim Unificado e encaminhado a Delegacia de Iúna para as providências cabíveis.