Proposta concede título de capital do abacate a cidade do Sul do ES

Venda Nova do Imigrante poderá receber o Título de Capital Capixaba do Abacate no Espírito Santo, conforme proposta pelo deputado Coronel Weliton no Projeto de Lei (PL) 438/2024. O parlamentar cita que o município lidera a produção do fruto, com 13.710 toneladas anuais, o equivalente a 54,85% da produção estadual.

“Já faz algum tempo que o abacate é um ingrediente queridinho dos pratos saudáveis, e o cultivo da cultura no Espírito Santo tem ganhado proporções significativas. Somente em 2022, o Estado produziu 24.991 toneladas da fruta, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor bruto da produção capixaba do produto ultrapassou a marca de R$ 63,3 milhões”, afirma o parlamentar na justificativa do projeto.

O deputado cita dados de 2022 do IBGE que colocam o Espírito Santo na quarta colocação no país, representando 7,38% da produção nacional de abacate, atrás apenas de São Paulo (43,27%), Minas Gerais (29,60%) e Paraná (8,92%).

Em terras capixabas, segundo ele, Venda Nova do Imigrante lidera com 13.710 toneladas (54,85% da produção estadual). Em segundo lugar está o município Vargem Alta, com 3.600 toneladas (14,40%), seguido por Marechal Floriano, com 1.875 toneladas (7,50%), e Castelo, com 1.140 toneladas (4,56%).

Tramitação

A proposta tramitará nas comissões de Justiça, de Agricultura, de Turismo e de Finanças antes de ir ao Plenário para votação. Se aprovada a homenagem, ela passará a constar no anexo da Lei 10.974/2019, que consolida a legislação em vigor referente à concessão de títulos a municípios capixabas.