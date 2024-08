PSB confirma Lorena Vasques como candidata a prefeita neste domingo (4)

O PSB de Cachoeiro de Itapemirim vai confirmar Lorena Vasques como candidata a prefeita, em convenção a ser realizada no próximo domingo (4), às 9h, no Centro de Ensino Lauro Pinheiro (Celp), no bairro Independência.

O encontro também vai confirmar os vinte nomes do partido que irão concorrer às vagas vereador.

Leia também: Ano eleitoral: confira o que não pode ser feito nos órgãos públicos do ES

Lorena Vasques é advogada e já comandou as secretarias de Administração, Manutenção e Serviços, e de Obras de Cachoeiro.

O prefeito Victor Coelho estará presente no evento, além de outras autoridades políticas, religiosas e comunitárias.