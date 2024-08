PSB homologa candidatura de Lorena para prefeita em Cachoeiro

Após rumores de que Lorena Vasques estaria saindo da disputa da Prefeitura de Cachoeiro, o PSB confirmou o nome da ex-secretária de Obras como candidata a prefeita da sigla na Capital Secreta neste domingo (4).

Em convenção, realizada no CELP, a candidata foi recebida com festa por centenas de correligionários e apoaidores. Entre eles, vereadores, líderes comunitários e religiosos.

Ao lado do prefeito Victor Coelho (PSB) e do deputado Tyago Hoffman, que esteve no evento representando o governador Renato Casagrande (PSB), Lorena destacou a importância de defender o legado de Victor e Casagrande em Cachoeiro.

Além das obras realizadas em parceria com o Governo do Estado e as ações promovidas pela gestão, ela ainda falou sobre os avanços conquistados no que diz respeito a empregabilidade.

“Estão dizendo por aí, querendo nos fazer acreditar, que a nossa cidade está estagnada. E eu não vou longe, não. Só no segundo mandato do prefeito Victor Coelho nós tivemos um saldo positivo na geração de emprego de mais de 8 mil empregos”, ressaltou a candidata a prefeita do PSB.

O PSB ainda homologou os 20 nomes de vereadores e vereadoras que vão disputar as eleições pela chapa proporcional.