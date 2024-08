PSB oficializará candidatura à reeleição de Dito Silva em Muniz Freire

Os socialistas irão oficializar o atual prefeito de Muniz Freire, Gesi Antonio da Silva Junior, popularmente conhecido como Dito Silva, como candidato à reeleição no município.

Com a possibilidade da formação de um grande bloco partidário, possivelmente criado entre PSB, PT, MDB, PSDB, Rede, Progressistas, Republicanos e União Brasil, Dito será oficializado no próximo domingo (4).

Sem candidato a vice-prefeito definido, a convenção partidária irá ocorrer às 17 horas, no km 39, na localidade de Amorim, às margens da Rodovia ES-181. Na assembleia também serão definidos os candidatos a vereadores.

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos.

Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.