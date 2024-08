PSD e União Brasil homologam chapa para disputar Prefeitura de Kennedy

Em convenção realizada, nesta segunda-feira (5), os partidos PSD e União Brasil homologaram chapa majoritária para disputar a Prefeitura de Presidente Kennedy.

Apesar de dados da Justiça Eleitoral apontarem que Reginaldo Quinta (PSD) não pode disputar as eleições por causa da suspensão de seus direitos políticos, o PSD confirmou o seu nome para encabeçar a chapa que terá como vice-prefeito Aluizio Correa (União Brasil).

LEIA TAMBÉM: Kennedy: Justiça Eleitoral aponta que Quinta não pode disputar eleições

A chapa enfrentará nas urnas o atual prefeito e pré-candidato a reeleição Dorlei Fontão (PSB), que vai para a disputa com chapa “puro-sangue”, tendo como pré-candidato a vice-prefeito o ex-secretário de assistência social Tancredo Almeida (PSB).

O prazo para partidos e federações realizarem convenções partidárias terminou nesta segunda-feira (5).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.