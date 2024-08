Veja como foi o desfecho da participação dos capixabas em Paris-2024

Neste domingo (11), as Olimpíadas de Paris chegaram ao fim. Mas, como foram os atletas capixabas nesta edição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Em Paris-2024, tivemos 11 atletas representando o Espírito Santo, porém, infelizmente, nenhum deles conquistou uma medalha olímpica. Veja qual foi o desfecho dos atletas capixabas:

O cachoeirense Didi Louzada era integrante da Seleção Brasileira de Basquete, que foi eliminada nas quartas de final, pelo “Dream Team” dos Estados Unidos, que contava com LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e muitos outros astros.

Já no vôlei de praia, Evandro e Arthur, dupla radicada no Espírito Santo, perderam nas quartas de final, por 2 sets a 0, para dupla sueca Hellvig e Ahman.

Foto: Miriam Jeske/COB

A equipe de handebol feminino do Brasil, que contava com a atleta capixaba Ana Cláudia Bolzan, foi muito importante para a classificação do Brasil contra a Holanda em Paris-2024, onde a atleta chegou a anotar três gols. Contudo, Ana foi eliminada junto com toda equipe brasileira, nas quartas de finais, em confronto contra a Noruega. O jogo terminou em 32 a 15 para as Norueguesas.

As ginastas capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira, participaram da seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica. Porém, não se classificaram para final olímpica.

Atleta e ex-bbb, Paulo André não avançou para as semifinais dos 100m rasos. Inclusive, o atleta terminou sua bateria na última colocação.

Já o capixaba André Stein e o paraibano George Wanderley foram derrotados nas oitavas de final do vôlei de praia, para os alemães Ehlers e Wickler por 2 sets a 0.

No taekwondo, os capixabas Pedro Alves e Mikaela Oliveira foram chamados para o Showcase Mixed Gender Team, que nada mais é que uma exibição de taekwondo em equipes mistas. A demonstração tem o objetivo de oficializar a modalidade.

Sobretudo, no handebol de praia, Patrícia Scheppa estava na equipe Vela no campeonato de exibição de handebol de praia. Na ocasião, foram montadas três seleções, com intuito de conseguir um lugar definitivo no calendário dos Jogos Olímpicos.