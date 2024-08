Quando o frio vai embora? Calorão já tem data para voltar; confira

A semana começou com um frio intenso em várias regiões do Brasil, resultado da passagem de uma forte massa de ar polar. Aliás, quem gosta de baixas temperaturas está podendo aproveitar esses últimos dias. Afinal, quando o frio vai embora?

De acordo com a Climatempo, essa massa de ar frio, a quarta do inverno e a segunda mais abrangente do mês de agosto, trouxe temperaturas baixíssimas para diversas áreas, especialmente no Centro-Oeste e até no Norte do país. No Espírito Santo, os capixabas também sentiram os efeitos das baixas temperaturas desse início de semana.

Essa onda de frio, no entanto, está com os dias contados. A partir desta quarta-feira (28), a massa de ar frio começa a se afastar, permitindo que as temperaturas voltem a subir gradativamente em toda faixa centro-sul, pegando MS, SP, MG, RJ, PR, SC e RS.

Ainda na quarta-feira (28), há previsão de geada nas serras catarinense e gaúcha, mas nas demais regiões do Brasil, as temperaturas já deverão ser mais elevadas em comparação ao dia anterior.

Quando o frio vai embora?

E quando o frio vai embora? Com o distanciamento da massa polar, as temperaturas devem retornar a níveis mais típicos para esta época do ano, especialmente na faixa Centro-Sul do país. Então, prepare-se. Após os dias de frio, o calorão está de volta!

Segundo a Climatempo, a semana deve terminar com tempo seco e temperaturas mais elevadas, refletindo um padrão mais comum do inverno brasileiro. Portanto, pode programar o passeio do fim de semana e aproveitar os dias de sol.