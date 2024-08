Quase tudo pronto para 2ª edição da Pinheiros AgroShow

Os trabalhos não param e já está quase tudo pronto no Gira Sol Country Club, em Pinheiros, no Norte do ES, para receber a Pinheiros AgroShow 2024. A estimativa dos organizadores é que a feira, que começa nesta quinta-feira, 29, e segue até sábado, 31, receba cerca de cinco mil visitantes e movimente mais de R$ 170 milhões de reais.

O evento é uma oportunidade de negócios para toda cadeia do agronegócio e vai oferecer aos produtores uma diversidade de expositores de produtos e serviços. As principais instituições financeiras também marcarão presença com condições exclusivas de crédito para os visitantes.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/eventos/quase-tudo-pronto-para-2a-edicao-da-pinheiros-agroshow/