Quer trabalhar? Farmácia de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas

Está precisando trabalhar? Cachoeiro de Itapemirim está com vagas de emprego para atendente de balcão, no ramo farmacêutico.

Segundo as informações do contratante, as vagas de emprego são para trabalho presencial e, os interessados, devem ser responsáveis pelo atendimento ao público, realizar vendas, repor medicamentos e materiais e auxiliar o farmacêutico, no que for necessário.

Confira os requisitos e qualificações:

Ensino médio completo

Experiência com atendimento, no ramo farmacêutico

Conhecimento sobre vendas

Disponibilidade no horário de: segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e 15h as 20h. No sábado, de 7h30 às 18h, a cada 15 dias

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: p211@rhopen.com.br

