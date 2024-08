Quina de hoje: confira as apostas que faturaram no Espírito Santo

A Quina de hoje premiou duas apostas do Espírito Santo. Os apostadores acertaram quatro números e vão levar R$6.874,72 cada. Os bilhetes foram registrados nas cidades de Aracruz e Vila Velha.

Os números sorteados na Quina de hoje foram: 03 – 26 – 28 – 49 – 74. Ninguém acertou os cinco números e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado nesta terça-feira (27), é de R$ 13.500.000,00.

As Loterias Caixa ainda registraram outras 6.967 apostas ganhadoras, com três números, com premiação de R$ 89,27 para cada uma, e 167.809 apostas ganhadoras com dois números e premiação de R$ 3,70 para cada.

Acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Quina.aspx e confira detalhes da Quina de hoje.