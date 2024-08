Resultado da Lotofácil faz apostadores do ES terem semana mais feliz

O resultado da Lotofácil do concurso 3189, sorteado nesta segunda-feira (26), fará com que a semana de quatro apostadores do Espírito Santo seja mais feliz.

De acordo com as Loterias Caixa, as postas registradas nas cidades de Colatina, Pedro Canário, Serra e Vila Velha acertaram 14 números e vão embolsar R$ 1.097.08 cada.

Os números sorteados no resultado da Lotofácil foram: 02 – 04 – 07 – 09 – 11 – 12 -13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25. Três apostas acertaram os 15 números e vão ganhar R$ 401.660,80 cada.

Os ganhadores são das cidades de Belo Horizonte-MG; Ponta Porã-MS e Blumenau-SC. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no dia 09 de setembro, é de R$ 200.000.000,00.

Acesse o site: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Lotofacil.aspx e confira detalhes do resultado da Lotofácil.