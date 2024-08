Familiares pedem ajuda para encontrar jovem desaparecida em Muniz Freire

Jéssica Carvalho Pereira, de 30 anos, desapareceu na tarde desta quinta-feira (1º), na cidade de Muniz Freire, região do Caparaó.

Segundo informações dos familiares, a jovem foi vista pela última vez na localidade de Mata do Barão, às margens da Rodovia ES-181, entre a sede do município e o distrito de Piaçu.

Homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, Polícia Militar e Civil ajudam na busca pela jovem que possui transtorno intelectual.

