Galinhas encontram sacola com maconha e homem chama a PM no ES

Galinhas encontraram uma sacola com maconha, enquanto ciscavam em um terreno na tarde da última quarta-feira (31), no bairro Planalto, em Linhares.

De acordo com a Polícia Militar, o dono dos animais disse aos policiais que o material estava enterrado no quintal, quando foi encontrado pelas galinhas. Contou, ainda, que fez um galinheiro em uma parte do terreno a céu aberto, e percebeu que as galinhas haviam encontrado uma sacola enterrada próximo à uma árvore.

Segundo ele, como não sabia do que se tratava, ligou para a Polícia Militar, e constataram que eram cinco blocos de maconha.

Cães policiais estiveram no local, juntamente com cadela Pantera, mas não encontraram nenhum outro material. As drogas foram entregues na 16ª Regional de Linhares.