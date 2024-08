Real Noroeste enfrenta Brasiliense por vaga nas oitavas da Série D

Após perder para o Brasiliense no primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, Real Noroeste vai ao Distrito Federal, em busca de uma virada histórica.

Real Noroeste perdeu para o Brasiliense no Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. O jogo terminou em 2 a 0 para o time do DF, que agora, decide dentro de sua casa, com a vaga bem encaminhada.

A equipe capixaba tem a difícil missão de reverter a situação e, vencer o Brasiliense por três gols de diferença, para conseguir assim, a classificação direta para as oitavas de final do Brasileirão Série D.

Aliás, o segundo jogo entre Real Noroeste e Brasiliense será realizado no Estádio Serejão, no Distrito Federal, neste domingo (4), às 15h30.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Série D?

O regulamento do Brasileirão Série D, funciona da seguinte forma: são oito grupos, com oito times em cada um. Com os grupos sendo intitulados como: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8.

A fase de grupos do torneio conta com 14ª rodadas, e cada time joga uma partida em casa e uma fora de casa. Após as 14ª rodadas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Lá, 32 times jogam no sistema de “mata-mata”.

Assim, as quatro equipes que conseguirem o feito de chegar a semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, ganham o acesso para o Brasileirão Série C.