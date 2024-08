Vão começar as finais dos Jogos Escolares no Espírito Santo; confira

Os Jogos Escolares estão chegando com tudo no Espírito Santo, com início previsto para o dia 2 de agosto, com várias modalidades, vamos conhecer as escolas campeãs neste mês.

As finais dos Jogos Escolares 2024 são divididas em infantil e juvenil, tendo uma diferença de três dias para seu início. Ou seja, as finais juvenis começam já neste dia 2 de agosto, enquanto as finais infantis começam no dia 5, também deste mês.

Assim como nos outros anos, as finais serão realizadas no Sesc, localizado na Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda, em Guarapari.

Confira a tabela completa clicando aqui!

Datas:

Final estadual infantil, de 5 a 10 de agosto

Final estadual juvenil, de 2 a 7 de setembro