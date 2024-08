Restauração de ecossistemas é a chave do combate às mudanças climáticas

A chuva intensa que devastou o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dois meses escancarou a urgência pela restauração de ecossistemas naturais. Mas argumentos para isso não faltam há muito tempo: só nos últimos cinco anos, o Brasil perdeu mais de 8 milhões de hectares de vegetação nativa, o equivalente a duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro – segundo dados do último Relatório Anual do Desmatamento do MapBiomas. Mais da metade de toda a área desmatada em 2023 fica na região do Cerrado.

Suprimir florestas tropicais pode alterar drasticamente o regime de chuvas, aumentando a temperatura em escala local e global. A alta no desmatamento dos últimos meses está por trás de fenômenos como a intensificação da atual temporada de estiagem no Pantanal, por exemplo. Dados do Serviço Geológico do Brasil alertam para a possibilidade de uma seca severa na região nos próximos meses.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/restauracao-de-ecossistemas-e-a-chave-do-combate-as-mudancas-climaticas/