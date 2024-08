Resultado da Lotofácil: 3 apostas do ES levam prêmio do último concurso

O resultado da Lotofácil foi: 01 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. De acordo com a Caixa Econômica, três apostas do Espírito Santo acertaram 14 números e vão embolsar R$1.718,67.

Os bilhetes foram registrados nas cidades de Serra, na unidade lotérica Colinas Loteria; Vila Velha, na Loteria Shopping Vila Velha, e Vitória, na Ligue Loteria.

Das apostas de Goiás acertaram os 15 números. Dessa forma, o resultado da Lotofácil deu o prêmio principal para os bilhetes registrados em Morrinhos e Goiás. Cada um vai embolsar R$ 782.787,98.

O resultado da Lotofácil ainda premiou outras 14.228 apostas ganhadoras, com 13 acertos, 73.153 apostas ganhadoras, com 12 acertos, e 453.136 apostas ganhadoras, com 11 acertos.

Acesse: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Locais-Sorte.aspx?modalidade=LOTOFACIL&concurso=3187&titulo=Lotofácil e confira o resultado da Lotofácil.