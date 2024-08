Resultado da Lotofácil: 4 apostas do Espírito Santo levam prêmio

O resultado da Lotofácil concurso 3175 registrou quatro apostas ganhadoras com 14 acertos no Espírito Santo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os números sorteados, nesta quarta-feira (7), foram 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-13-17-22-23-24.

As postas ganhadoras foram registradas nas Lotérica Vida Mansa, em Cariacica; Loteria Praia do Morro, em Guarapari; Casa Lotérica São João, em Laranja da Terra, e Ki Sorte Loterias, em São Mateus.

Apenas uma aposta acertou 15 números. O bilhete premiado é de Potim, São Paulo, e vai receber R$ R$ 1.441.123,30.

Ao todo, 204 apostas acertaram 14 números e vão levar R$ 2.116,04, cada. O resultado da Lotofácil também premiou 8.437 apostas com 13 acertos, pagando R$ 30, 00 para cada apostador; 113138 com 12 acertos, e prêmio de R$ 12,00 para cada apostador, e 646419 com 11 acertos, que vão embolsar R$ 6, 00 cada.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será sorteado nesta quinta-feira (8), é de R$ 1.700.000,00. Confira o resultado da Lotofácil por meio do site das Loterias Caixa.