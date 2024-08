Resultado da Lotofácil: cidade do Sul do Espírito Santo fatura prêmio

O resultado da Lotofácil premiou, nesta segunda-feira (12), uma aposta registrada na cidade de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo.

A aposta ganhadora com 14 acertos foi feita, por meio de um bolão, na unidade lotérica Jogo Limpo Loteria. O bilhete premiado no concurso 3179 vai levar R$1.918,56. O resultado da Lotofácil ainda premiou outras três apostas do Espírito Santo.

De acordo com as Loterias Caixa, as postas ganhadoras com 14 acertos foram registradas nas cidades de Boa Esperança, Pancas e Cariacica. Cada um apostador via embolsar R$1.918,56.

Para conferir o próximo resultado da Lotofácil, que será sorteada nesta terça-feira (13), os interessados devem acessar o site https://loterias.caixa.gov.br.