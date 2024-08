Resultado da Mega-Sena: apostas do ES levam parte do prêmio milionário

O resultado da Mega-Sena foi: 20 – 31- 34 – 38 – 42 -51, mas não teve ganhador do prêmio principal no Espírito Santo. A aposta que faturou os R$ 62.156.999,34 do concurso 2764, sorteado nesta terça-feira (20), é de Várzea Paulista, em São Paulo.

Porém, 68 apostas feitas no Espírito Santo acertaram quatro números e vão embolsar R$1.537,77.

O bilhetes são das cidades de Vitória, Vila Velha, Sooretama, Serra, São Mateus, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Piúma, Pancas, Nova Venécia, Muqui, Linhares, Guarapari, Guaçuí, Fundão, Domingos Martins, Colatina Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Boa Esperança, Barra de São Francisco, Aracruz, Anchieta e Águia Branca.

Acesse https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Locais-Sorte.aspx?modalidade=MEGA_SENA&concurso=2764&titulo=Mega-Sena e confira detalhes sobre o resultado da Mega-Sena.