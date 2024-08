Resultado da Mega-Sena: única aposta fatura “bolada” no ES

O resultado da Mega-Sena desta terça-feira (27) premiou um bolão feito no Espírito Santo. De acordo com as Loterias Caixa, uma aposta feita na cidade de Vila Velha acertou cinco números e vai levar R$125.307,66.

A aposta foi realizada na unidade lotérica Santa Terezinha. Os números sorteados no concurso 2767 deste resultado da mega-sena foram: 14 – 21 – 42 – 47 – 50 – 59.

Ninguém acertou as seis dezenas e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6.500.000,00. Porém, outras 24 apostas acertaram cinco números e vão embolsar R$ 62.653,90.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h do dia do sorteio. Acesse o site das Loterias Caixa e confira detalhes do resultado da Mega-Sena.