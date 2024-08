Saiba quem são os cinco maiores produtores de ovos do Brasil

O Instituto Ovos Brasil divulga os resultados do mais recente relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que destaca os cinco principais estados produtores de ovos no país. Em 2023, o Brasil produziu mais de 52,4 bilhões de unidades de ovos, consolidando sua posição como o quinto maior produtor mundial. Este marco reflete a excelência em práticas sustentáveis e sanitárias da avicultura brasileira, além do empenho contínuo do Instituto Ovos Brasil em promover o consumo saudável deste alimento.

