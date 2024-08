Santuário grego de 2 mil anos pode ser engolido pelo mar neste século

O santuário grego de Delos, construído há 2.000 anos, é um dos mais importantes monumentos da antiguidade clássica — e, não à toa, considerado patrimônio da UNESCO. As ruínas dos seus templos, guardados por leões de pedra, ficam em Mykonos, ilha grega muito visitada por turistas do mundo todo, e remontam os períodos helenístico e romano da civilização grega.

Cientistas alertam, porém, que o aumento do nível do mar intensificado pelas mudanças climáticas pode fazer com que o o local desapareça para sempre.

