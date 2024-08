São José do Calçado: homem com mandado em aberto é detido com crack

Neste sábado (10), por volta das 21h20, policiais militares do 3° Batalhão detiveram um homem com mandado de prisão em aberto, na rua Aristides José, Centro, em São José do Calçado.

Leia também: Caminhoneiro morre em acidente na BR-101, em Presidente Kennedy

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem, próximo a uma residência, o homem teria jogado uma sacola que estava em sua mão, ao avistar os policiais. Assim, os militares apreenderam com o suspeito: R$ 65,00 em espécie e 99 pedras de crack.

Durante o ocorrido, os policiais constataram que o suspeito estava com um mandado de prisão em seu nome, expedido pela Vara Única de São Jose do Calçado, no Art. 121.

Ainda de acordo com informações dos policiais, o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica, contudo, não estava funcionando.

Diante dos fatos, os policias encaminharam o homem para a 6° Delegacia Regional de Alegre.