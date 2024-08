São Mateus dá exemplos de conservação e luta pelo meio ambiente

Enquanto todo o mundo discute as queimadas na Amazônia, São Mateus (SP) caminha para ser um exemplo de luta pela preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, mesmo que seja em uma área infinitamente menor do que a região Norte do País. Só na tarde de ontem (22/08) o subprefeito Roberto Bernal e seu assessor técnico Edi Suzuki participaram de dois eventos que vão por esse caminho.

O primeiro marca o início da entrega de composto orgânico para os 30 produtores da região, que cultivam hortaliças em 14 pontos, coordenados pela Associação dos Agricultores da Zona Leste . Alimentos mais saudáveis e produzidos na região. O segundo foi um encontro de educadores e lideranças comunitárias e sociais, na sede do jornal Gazeta de São Mateus, para preparar uma nova caminhada ao Morro do Cruzeiro, na manhã do dia 28 de setembro, para mais uma vez defender a transformação desse segundo ponto mais alto da cidade em uma área de preservação.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/com-3-mil-lixoes-ativos-brasil-ainda-tem-dificuldades-no-descarte-adequado-do-lixo/