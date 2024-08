São Paulo derrota Nacional sem esforço e avança na Libertadores

O São Paulo avançou às quartas de final da Libertadores, ao bater o Nacional por 2 a 0, nesta quinta-feira (22), no MorumBis. Em partida também marcada por confusão entre torcedores uruguaios e a Polícia Militar e desmaio de zagueiro do adversário, o time finalmente desencantou após o jogo de ida zerado. Agora a equipe vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Palmeiras.

A dificuldade em finalizar se fez presente no começo do jogo, assim como foi em Montevidéu, na semana passada. Um golaço de Bobadilla, com assistência de Calleri, porém, abriu o caminho e deu confiança para o time paulista garantir a classificação, com direito a um segundo gol, anotado pelo camisa 9.

O São Paulo volta a campo contra o Vitória, pelo Brasileirão, no domingo, às 18h30, no MorumBis. Na competição nacional, o time é o sexto colocado, com 38 pontos. No meio da próxima semana, a equipe já tem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, também em casa.

O Nacional não começou com aparência de que apenas se defenderia em busca dos pênaltis. Pelo contrário, quando viram espaços nas costas do lateral Wellington, os uruguaios foram presentes no campo ofensivo, no começo da partida.

São Paulo e Nacional

Já o São Paulo frustrou a expectativa de que o time viraria a chave em relação ao apresentado do Uruguai. A equipe tinha dificuldades para criar e demorou quase 20 minutos até conseguir uma finalização. As ações mal sucedidas serviam, ao menos, para retrair o adversário.

Foram Arboleda e Alan Franco os que tiveram as melhores atuações no MorumBis, mesmo quando o jogo era mais concentrado no campo do Nacional. Os contra-ataques uruguaios passaram a ser inofensivos, diante das grandes exibições dos zagueiros são-paulinos.

O marasmo de troca de passes sem aproveitamento do São Paulo foi quebrado por Bobadilla, aos 30 minutos. Com pouco espaço, o volante tabelou com Calleri e bateu da entrada da área para abrir o placar. Foi a confiança para que o time se soltasse e conseguisse melhores chegadas no final do primeiro tempo.

A tônica foi mantida na segunda etapa. O São Paulo não tomou conhecimento das mudanças do técnico Martín Lasarte. Logo no primeiro minuto, Wellington Rato cruzou na cabeça de Calleri, que ampliou.

Decisão

A decisão para o substituto de Ferreirinha, tão misteriosa durante a semana, pareceu simples ao ver como o camisa 27 entrou bem no setor ofensivo são-paulino. Ele aumentou o número de assistências para seis nesta temporada, igualando Lucas, líder do elenco na estatística.

Com o resultado mais confortável, o São Paulo diminuiu o ritmo. O Nacional, contudo, não demonstrou reação imediata.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Pereyra finalizou na trave de Rafael. Os uruguaios chegaram mais, mas com muita dificuldade em concluir de modo efetivo.

Entretanto, gradualmente, os visitantes se mostraram como uma ameaça mais real. Herazo recebeu dentro da área e teve espaço para girar e bater, por cima do gol são-paulino. Depois, Nico López cobrou falta e obrigou boa defesa de Rafael.

Era hora de mais mexidas de Zubeldía, que tinha apenas trocado Rato por Rodrigo Nestor. O técnico arriscou em não refrescar mais cedo o time que estava em campo.

O momento do Nacional foi interrompido pela necessidade de atendimento a Izquierdo. O zagueiro precisou deixar o campo de ambulância após desmaiar. Sem clima algum a partir de então, os 15 minutos de acréscimo se mostraram apenas protocolares.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 NACIONAL

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas Moura (Marcos Antônio), Luciano (André Silva) e Wellington Rato (Rodrigo Nestor); Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

NACIONAL – Mejía; Lozano, Coates (Izquierdo) (Emiliano Velázquez), Polenta e Gabriel Báez; Oliva, Sanabria (Nicolás Rodríguez) e Alexis Castro (Mauricio Pereyra); Galeano, Bentancourt (Herazo) e Zabala (Nico López). Técnico: Martín Lasarte.

GOLS – Bobadilla, aos 30 minutos do primeiro tempo e Calleri a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Luiz Gustavo e Marcos Antônio (São Paulo) e Gabriel Báez e Lozano (Nacional).

ÁRBITRO – Jhon Ospina (COL).

PÚBLICO – 60.032 torcedores.

RENDA – R$ 5.790.757,50.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).

Estadao Conteudo