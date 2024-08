Paralimpíadas de Paris: veja quem são os capixabas que representam o ES

No dia 28 de agosto começam as Paralimpíadas de Paris 2024 e, nesta edição, o Brasil vai enviar sua maior delegação para o exterior em toda sua história, com 279 representantes.

Leia também: Confira como está a ginasta de Cachoeiro no Campeonato Brasileiro

Dos 279 atletas, oito são capixabas, e vão representar não só o Brasil, como todo Espírito Santo. Confira todos os atletas capixabas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024:

Luiza Guisso Fiorese (vôlei sentado)

Nascida em Venda Nova do Imigrante, Luiza chega a sua segunda participação nas Paralimpíadas. A atleta conquistou a medalha de bronze na edição de Tóquio 2021.

Foto: Reprodução/Instagram/@luizafiorese

Thiago Costa dos Santos Rocha (vôlei sentado)

O vilavelhense Thiago Rocha é considerado o melhor jogador brasileiro no vôlei sentado, conquistando quatro vezes o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado.

Bruno Stov Kiefer (tiro esportivo)

Bruno Kiefer nasceu em Vitória e já conquistou a medalha de bronze na carabina de ar 10m e 50m misto nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Também conquistou bronze no Mundial de Lima, na prova R4 Carabina de Ar, 10 metros, posição em pé SH2.

Daniel Mendes da Silva (atletismo)

Nascido em Nova Venécia, Daniel Mendes é o maior medalhista da Seleção Brasileira em toda história dos mundiais de atletismo. No geral, foram oito medalhas no Mundiais.

Lorraine Gomes De Aguiar (atletismo)

Lorraine Gomes nasceu em Vitória e é especialista nos 100m, 200m e 400m rasos na categoria T12, categoria para atletas com deficiência visual, que correm com um guia. A atleta compete junto com seu guia, Fernando Martins Ribeiro Junior.

Marcos Vinicius De Oliveira (atletismo)

Nascido em Jaguaré, Marcos Vinicius é o atual recordista dos 400m. O jaguarense compete na classe T12, para atletas com visão baixa, que correm sem assistência de um guia.

Mariana Gesteira (natação)

Mariana Gesteira é carioca, contudo, foi radicada no Espírito Santo. A nadadora compete na classe S9, para atletas com limitações físico-motoras.

Patricia Pereira dos Santos (natação)

A mineira Patricia vai representar o Espírito Santo nas Paralimpíadas de Paris 2024, inclusive, será a terceira participação da atleta nos Jogos Paralímpicos.