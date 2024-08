Sine de Anchieta tem 26 vagas de emprego nesta segunda (12); confira

Uma boa notícia para começar a semana é a quantidade de vagas de emprego no município de Anchieta, litoral sul do Espírito Santo. São 26 oportunidades para diversos tipos de profissionais: faxineiro, servente, atendente, promotor de vendas, motorista de caminhão e outros.

Quem procura trabalho remunerado deve se dirigir até a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine Anchieta).

Leia também: Oportunidade: Sine de Cachoeiro com 160 vagas de emprego nesta segunda (12)

O Sine fica na Casa do Cidadão, na Av. Carlos Lindemberg, esquina com a rua Desembargador Josias Soares, 19 – Centro, Anchieta. O telefone para atendimento geral e via whatsapp é: (28) 99254-7621. E-mail: anchieta@sine.es.gov.br.

Confira as vagas: