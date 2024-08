“Sopa química”: pesquisa revela perigo de plástico exposto ao sol nos oceanos

O fato do excesso de plástico e outros resíduos no ecossistema dos oceanos causarem, não apenas, problemas ambientais como de saúde pública, isso todo o mundo já sabe. Entretanto, um novo estudo feito por uma equipe de pesquisadores revelou que os efeitos negativos do lixo marinho se intensificam com a exposição solar.

A alerta veio depois de descobrirem que o lixo exposto ao sol tem um alto potencial de liberar inúmeras substâncias na água -a chamada “sopa química”.

