Superondas de calor marinho explicam aquecimento dos oceanos

O ano de 2023 foi o mais quente desde que os registros da temperatura atmosférica global começaram em 1850, com 1,18°C acima da média do século 20, que foi de 13,9°C. Passados alguns meses da consolidação deste dado, uma nova análise liderada por cientistas da NOAA, agência americana para o clima e os oceanos, examina as temperaturas médias globais da superfície do mar, que também atingiram um recorde no ano passado.

O calor nos oceanos foi associado a ondas de calor extremamente fortes nos mares, tanto que os autores as apelidaram de “superondas de calor marinhas” (SMHW, sigla para “super-marine heatwaves”, no inglês).

