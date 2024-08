Suspeito furta garrafas de Tequila e Wisky em suspermercado em Ibatiba

Um homem, de 28 anos, furtou uma garrafa de Tequila e Wisky de um supermercado na noite da última segunda-feira (26), no centro de Ibatiba.

Leia também: Bateu o carro, e agora? Veja como proceder após acidente de trânsito

Segundo a Polícia Militar, o gerente do supermercado disponibilizou as imagens das câmeras internas do mercado aos policiais, e disse que foi levado pelo suspeito uma garrafa de Tequila e uma garrafa de Whisky Red Label.

O gerente realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado até o momento do fato.