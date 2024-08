Suspeito morto em troca de tiros em Atílio Vivácqua estava de saidinha

O jovem Rodrigo Kope de Almeida, de 28 anos, vítima de uma troca de tiros na última quarta-feira (7), na localidade de Carretão, em Atílio Vivácqua, estava de saidinha do Dia das Mães e não havia retornado ao presídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, Rodrigo morava na localidade de São Domingos, em Rio Novo do Sul e havia recebido o benefício de saidinha temporária do Dia das Mães, porém, não retornou ao presídio durante o prazo estipulado pela justiça.

Outro suspeito envolvido

Um outro suspeito, que também estava no local na última quarta-feira (7), foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. Segundo a polícia, Rodrigo era condenado por tráfico de drogas, formação de quadrilha e assaltos a cargas.