Suspeito morre após intensa troca de tiros em Atílio Vivácqua

Um homem, ainda não identificado, morreu após uma intensa troca de tiros na última quarta-feira (7), na localidade de Carretão, em Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar, após receberem informações de trocas de tiros no bairro, os policiais foram ao local e encontraram 115 munições de 9mm, sete munições calibre 380, uma munição 38 SPL, uma pistola Taurus 9mm ADG519526, um carregador de pistola taurus, uma pistola sarsilmaz 9mm com numeração raspada, um carregador de pistola sarsilmaz, uma pistola Taurus .380 com numeração raspada, um carregador Taurus .380, um celular Motorola, um celular LG, R$ 1.800,00, uma balança, uma toca tipo ninja e uma pulseira de cor dourada.

Além disso, durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e socorrido para o Hospital Andréa Canzian Lopes, em Atílio Vivácqua. Porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade. Um outro suspeito, que também estava no local, foi detido pela polícia.

Todo o material encontrado, juntamente com o conduzido foram entregues na 7° Delegacia Regional de de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.