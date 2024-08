The Last Of Us’: veja o teaser da 2ª e previsão de estreia

A segunda temporada de The Last of Us, série da HBO, ganhou teaser e previsão de estreia: será lançada em 2025. Além disso, a aparição sucinta de novos personagens, que farão parte da trama principal na temporada, foi introduzida.

Inspirada em jogo homônimo, desenvolvido pela Naughty Dog, The Last of Us 2 abraçará Ellie, vivida por Bella Ramsey, alguns anos depois do enredo que toca a primeira temporada. Joel, interpretado por Pedro Pascal na trama, aparece, durante o teaser, sendo perguntado sobre o que teria feito com Ellie. Ele então responde: “Eu a salvei”.

Durante o vídeo, é possível ver brevemente a personagem Dina, que será interpretada por Isabela Merced, de costas para a câmera. O elenco da temporada contará também com Kaitlyn Dever, como a antagonista Abby Anderson, e Young Mazino como Jesse, um dos amigos de Ellie.

Tendo sido lançada em 2023, dez anos depois do lançamento do jogo, a primeira temporada da série foi uma das mais indicadas na edição do ano do Emmy, e pode ser assistida pela plataforma Max.

Confira o teaser da 2ª temporada de The Last of Us

Estadao Conteudo