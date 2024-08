Inclusão nas telonas: ES recebe Circuito Nacional de Cinema LGBTQIAPN+

A vibrante cena audiovisual LGBTQIAPN+ de Santa Catarina desembarca em Vitória, no Espírito Santo, nos dias 6 e 7 de agosto, com a estreia do 1º Circuito Transforma – Circuito Nacional de Cinema LGBTQIAPN+ Catarinense.

Com programação totalmente gratuita, o evento acontece na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – campus de Goiabeiras, incluindo exibições de filmes, debates e uma imperdível oficina temática

Sessões de curtas-metragens

Na terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de agosto, o Cine Metrópolis, na UFES, receberá três sessões de curtas-metragens (com classificação indicativa de 12, 14 e 16 anos). Ao todo, serão exibidos um total de treze produções que abordam assuntos relacionados à sexualidade, gênero e à cultura queer de Santa Catarina.

A seleção compreende filmes de ficção e não ficção, documentários e animações, que receberam reconhecimento em festivais renomados tanto nacional quanto internacionalmente, especialmente na Transforma – Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do segmento audiovisual LGBTQIAPN+ na região Sul do Brasil.

“O Circuito Transforma surge da necessidade de a gente ampliar o acesso ao audiovisual LGBTQIAPN+ produzido em Santa Catarina. Assim, buscamos atingir novos públicos e levar a nossa produção audiovisual que está em constante crescimento”, afirma Arthur Gomes, realizador do evento.

As exibições dos curtas-metragens ocorrerão no dia 6 de agosto, em dois horários: às 15h e às 20h. No dia seguinte, 7 de julho, haverá uma única sessão, às 20h. O ingresso é gratuito, devendo ser retirado no local de exibição, com 30 minutos de antecedência.

Oficina temática LGBTQIAPN+

O Circuito Transforma promoverá também uma imperdível oficina de produção cultural LGBTQIAPN+ com os organizadores do evento, Arthur Gomes – a drag Susaninha, e Thomas Dadam. A atividade acontecerá na quarta-feira, 7 de agosto, a partir das 14h, no Prédio Luísa Lopes.

“A oficina promoverá o intercâmbio de conhecimentos no segmento de eventos LGBTQIAPN+, visando incentivar ações locais e criar novos projetos culturais com foco em políticas públicas”, diz o produtor Thomas Dadam.

A oficina de produção contará com a participação de um intérprete de libras e cinco vagas reservadas para pessoas surdas. As inscrições podem ser feitas através do link, clicando aqui!

1º Circuito Transforma

Organizado pela BAPHO Cultural de Florianópolis, produtora referência no setor cultural LGBTQIPAN+ no Sul do Brasil, o Circuito Transforma é um projeto financiado pelo Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo/2023 (Edital de Concurso Público nº 32/2023).

Confira os filmes que serão exibidos no 1º Circuito Transforma, com suas respectivas classificações indicativas:

Sessão 1 (Classificação 12 anos)

A Cabeça e o Corpo (Dir. Miriam Mirando e Val Dobler, 2023)

As Rendas de Dinho (Dir. Adriane Canan, 2019)

Isso Sempre Acontece (Dire. Lara Koer, 2022)

(sub)urbana (Dir. Vini Poffo, 2023)

Sessão 2 (Classificação 14 anos)

Apenas o que Você Precisa Saber de Mim (Dir. Maria Augusta V. Nunes, 2017)

Disk-Man (Dir. Andy Rodriguez, 2023)

Drag Story: lendas e babados (Dir. Viviane Rodrigues e Marco Aurélio, 1997)

Nos habíamos amado tanto y detestado sin pudor (Dir. Solana Llanes, 2022)

Selma Depois da Chuva (Dir. Loli Menezes, 2019)

Sessão 3 (Classificação 16 anos)

O Amigo do Meu Tio (Dir. Renato Turnes, 2022)

O Prazer é Todo Meu (Dir. Vanessa Sandre, 2023)

Projeção Queer (Dir. Gabriel Turbiani, 2019)

Quando eu cheguei (Dir. Romy Huber, 2023)

Serviço:

1º Circuito Nacional de Cinema LGBTQIAPN+ Catarinense

Sessões de curtas-metragens: 6 e 7 de agosto, no Cine Metrópolis (Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES – Goiabeiras)

Oficina temática: 7 de agosto, no Prédio Luísa Lopes – Sala 208 (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras)