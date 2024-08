Título de eleitor digital: veja como ter em seu celular

O título de eleitor digital pode ser baixado diretamente no seu celular. Por meio dele é possível ter acesso a informações pessoais da Justiça Eleitoral como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.

Para ter o documento do título de eleitor digital basta baixar o app para o smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android . Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais.

Agora é possível entrar com o número do CPF, sem precisar lembrar do seu número do título eleitoral.

Pode justificar com o título de eleitor digital?

É importante lembrar que o eleitor pode utilizar o app do título de eleitor digital para justificar a ausência ao pleito no dia da eleição e após as eleições.

Entretanto, a possibilidade é válida para a eleitora ou eleitor que esteja fora do seu domicílio eleitoral ou possa comprovar, após o pleito, a impossibilidade do exercício do voto.

Para a eleitora ou eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico, é necessário apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título de eleitor digital.