Tragédia! Casal morre em grave acidente na ES-181, em Muniz Freire

Um casal morreu em um grave acidente entre uma moto e um carro na noite deste sábado (3), na localidade conhecida como Bugari, na Rodovia ES-181, em Muniz Freire, no Caparaó.

Segundo informações de moradores da localidade, o motorista que conduzia a motocicleta sentido Muniz Freire ao distrito de Anutiba, em Alegre, teria invadido a contramão e batido de frente com um veículo que vinha em sentido contrário. Chovia na hora do acidente e o asfalto estava molhado.

Com a força da batida, o condutor da moto caiu próximo ao carro, já a mulher que estava na garupa, foi arremessada para debaixo do veículo, ficando presa às ferragens. Os dois morreram na hora.

Moradores da localidade informaram que o casal trabalhava em uma propriedade próxima ao local do acidente e que deixa quatro filhos menores de idade.

Uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que retornava de um atendimento, chegou a ser acionada para atender a ocorrência, porém, ao chegar ao local, foi constatada a morte de ambas as vítimas.

A Polícia Militar foi acionada para sinalizar a via que operou em meia pista. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou a vítima que estava nas ferragens do automóvel. Os corpos foram encaminhados para o IML de Cachoeiro de Itapemirim.

O condutor do veículo e a passageira tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local. O motorista prestou todas as informações a guarnição. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.