Trânsito será interditado em ponte de Iconha nesta terça-feira (6)

A Ponte da Comunidade de Duas Barras, que dá acesso Comunidade de Santo Antônio próximo a mercearia Ronqueti, em Iconha, terá o trânsito interditado totalmente, nesta terça-feira (6).

De acordo com a administração municipal, a interdição se dará por conta da realização de obras, das 06h às 18h.

LEIA TAMBÉM: Iconha: Gedson e Fernando confirmam chapa em busca da reeleição

“Pedimos a compreensão dos motoristas e informamos que após a realização do serviço o fluxo será normalizado”, informou a Prefeitura de Iconha.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.