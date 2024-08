Trump volta a discursar em público após tentativa de assassinato

Em seu primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato do mês passado, o candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, discursou atrás de um vidro à prova de balas na Carolina do Norte, em um evento focado na segurança nacional.

Trump culpou o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris pela falha de defesa no Afeganistão e pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. O ex-presidente perguntou à multidão reunida no Museu e Hall da Fama da Aviação da Carolina do Norte se eles tinham visto os discursos feitos na terça-feira pelo ex-presidente Barack Obama e pela ex-primeira-dama Michelle Obama.

Leia também: Ford lança nova estratégia para carros elétricos

Trump, que está enfrentando Harris na eleição de novembro depois que Biden se afastou, falou atrás de um pódio cercado por painéis de vidro à prova de balas que formavam uma parede protetora no palco – parte das medidas de segurança reforçadas destinadas a mantê-lo seguro após o ataque de um atirador da Pensilvânia em 13 de julho.

Contêineres de armazenamento foram empilhados ao redor do perímetro para criar paredes adicionais e bloquear as linhas de visão. Atiradores de elite foram posicionados nos telhados do local, onde aeronaves antigas estavam atrás do pódio e uma grande bandeira americana estava suspensa em guindastes.

O evento, anunciado como focado em questões de segurança nacional, foi parte da série de contraprogramação de uma semana de Trump para a Convenção Nacional Democrata, que está em andamento em Chicago.

Estadao Conteudo