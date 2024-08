Turbina eólica mais poderosa do mundo produz energia para abastecer 30 mil casas

A energia eólica, produzida a partir da força dos ventos, é uma das principais alternativas verdes para o uso dos combustíveis fósseis e poluentes. Como parte dos esforços recentes para adaptar esse tipo de sistema à transição energética, a empresa chinesa MingYang Smart Energy desenvolveu a maior turbina eólica flutuante de capacidade única do planeta. Denominada Ocean X, essa turbina é capaz de produzir 16,6 megawatts, o suficiente para fornecer energia a 30 mil casas.

A estrutura flutuante, que tem um peso aproximado de 12 mil toneladas, foi concebida para operar em águas com profundidades superiores a 35 metros. Dessa forma, ela é desenvolvida para suportar turbulências marítimas e intensas tempestades. A turbina possui um formato de V e suas hélices têm um diâmetro que varia de 260 a 292 metros – uma área equivalente a nove campos de futebol.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/turbina-eolica-mais-poderosa-do-mundo-produz-energia-para-abastecer-30-mil-casas/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.