Urgente! Inmet emite alerta para baixa temperatura no Sul do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu na manhã deste domingo (25), um alerta para declínio de temperatura para várias cidades do Sul do Espírito Santo.

Com grau previsto de severidade de perigo potencial, o aviso amarelo de leve risco à saúde, com declínio da temperatura, é válido até as 18h desta segunda-feira (26).

Após a forte onda de calor dos últimos dias, ocasionando diversos focos de incêndios, por varias cidades do Estado, a previsão é de queda de temperatura com chuva.

Confira as cidades em alerta de queda de temperatura:

*São José do Calçado

*Apiacá

*Alegre

*Atílio Vivacqua

*Bom Jesus do Norte

*Cachoeiro de Itapemirim

*Divino de São Lourenço

*Dores do Rio Preto

*Guaçuí

*Itapemirim

*Iconha

*Ibitirama

*Mimoso do Sul

*Muniz Freire

*Muqui

*Jerônimo Monteiro

*Presidente Knnedy