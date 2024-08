Vaga de emprego: drogaria está precisando de motoboy em Cachoeiro

A Drogaria Consolação, localizada na rua Bernardo Horta, 242, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma vaga de emprego disponível para função de motoboy/motogirl.

Os interessados na vaga, devem enviar o currículo até o dia 10 de setembro, para o e-mail: rh.drogariaconsolacao@gmail.com. Caso tenha interesse na vaga, alguns requisitos são necessários para função.

Confira quais são os requisitos para a vaga:

Residir em Cachoeiro de Itapemirim

CNH A

Ensino médio completo

Disponibilidade para trabalhar aos sábados

Experiência será um diferencial

