Vai começar! Com times do Sul, confira tudo sobre a Copa ES Sub-20

Com oitos clubes e um formato não muito comum, a Copa ES Sub-20 está chegando com tudo para agitar todo Espírito Santo.

A competição começa neste sábado (17), e os clubes que vão participar da competição são: Castelo, CTE Colatina, GEL, Rio Branco FC, Rio Branco SAF, Porto Vitória, Vilavelhense e Vitória.

O regulamento da competição chama um pouco a atenção, por não ser muito comum, uma vez que os oitos clubes se enfrentam em um único turno, com os mesmos oitos times se classificando para o mata-mata. Após isso, as quartas de final e as semifinais serão disputadas em dois jogos.

Já a final, também acontece em dois jogos, porém, caso os dois clubes finalistas cheguem a um consenso por final única, o regulamento permite que seja decidido em apenas um jogo.

Confira os primeiros confrontos da Copa ES Sub-20:

Porto Vitória x Rio Branco SAF – Campo do MEC, Serra, dia 17, às 10h

Castelo FC x CTE Colatina – Estádio Emilio Nemer, Castelo, dia 17, às 17h

Vilavelhense x Vitória – Estádio Gil Bernardes, Vila Velha, dia 18, às 10h

GEL x Rio Branco FC – Campo do Caxias, Vitória, dia 18, às 15h