Olimpíadas no ES? Capixaba viraliza com ideia inusitada nas redes sociais

No clima dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o publicitário capixaba Pedro Marinho viralizou nas redes sociais, com uma proposta interessante e inusitada, sobre onde deveria ser realizada a próxima edição das Olimpíadas no Brasil.

E que lugar seria melhor do que a Grande Vitória, no Espírito Santo? A proposta de Pedro chamou atenção de milhares de internautas, na rede social X (Twitter) e também no Instagram.

Só existe um lugar possível para uma próxima olimpíadas no Brasil: A Grande Vitória – ES🏅 Segue o fio dos lugares que receberiam cada modalidade: pic.twitter.com/YJR2ud2j9G — pedro marinho (@piedromarinho) August 11, 2024

O publicitário criou um conteúdo interessante sobre em que local seria realizado cada modalidade das Olimpíadas no ES. Com destaque especial para o modelo das medalhas olímpicas, que segundo Pedro, deveriam ter a textura da cebola, encontrada na torta capixaba, com uma azeitona ao centro da medalha.

Além da Grande Vitória, o capixaba também comenta sobre outras modalidades, que podem ser realizadas em municípios vizinhos, no Espírito Santo.

Agora sobre medalhas: tem que ter a textura da cebola da torta capixaba com uma azeitona no meio 100% capixaba olha só essa cebola é uma medalha já pic.twitter.com/sRIxRX4Aqx — pedro marinho (@piedromarinho) August 12, 2024