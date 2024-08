Vale a pena comprar iPhone usado? Especialista de Cachoeiro explica

Em tempos de economia instável, a busca por alternativas mais acessíveis tem crescido, e o mercado de iPhones usados não é exceção. Mas será que vale a pena investir em um aparelho de segunda mão? Para responder a essa pergunta, conversamos com Richard Fassarella, proprietário da Eco Celular, em Cachoeiro de Itapemirim.

Benefícios e riscos

Fassarella destaca a economia como principal atrativo, permitindo adquirir modelos mais recentes ou antigos por valores menores. No entanto, alerta para os riscos de procedência duvidosa e problemas técnicos ocultos, principalmente em lojas sem credibilidade.

Garantia de qualidade

A Eco Celular se diferencia pela rigorosa seleção e testes em seus iPhones usados, oferecendo garantia de 90 dias (podendo ser expandida) e suporte técnico. “Nosso objetivo é garantir a tranquilidade do cliente”, afirma Fassarella.

Modelos mais procurados

O iPhone 11 é popular entre os iniciantes na marca, enquanto a linha iPhone 13 atrai quem busca um upgrade, que já vem com novas melhorias nas câmeras e também na bateria. A escolha, depende das necessidades e orçamento de cada cliente.

Dicas para uma compra segura

O especialista recomenda pesquisar a reputação da loja, verificar se o dispositivo tem alguma peça trocada ou se o IMEI não foi bloqueado. A Eco Celular, por exemplo, emite nota fiscal e oferece suporte técnico, garantindo a segurança da compra.

Suporte e garantia

A loja oferece suporte técnico e garantia para todos os aparelhos, usados ou novos. “Queremos que o cliente se sinta seguro e amparado”, diz Fassarella.

Trocas e devoluções

A política da Eco Celular inclui garantia de 90 dias para aparelhos semi-novos, além de um contato próximo com o cliente para evitar transtornos.

Parcelamento e financiamento

A loja oferece parcelamento em até 18x com juros mínimos, facilitando o pagamento.

Diferenciais

Fassarella destaca a equipe capacitada, a emissão de nota fiscal, a assistência técnica especializada e o contato próximo com o cliente como diferenciais da empresa.

O futuro do mercado

O especialista acredita no crescimento do mercado de iPhones usados, impulsionado pela durabilidade e valor de revenda dos aparelhos da Apple.

Desmistificando mitos

Fassarella desmistifica a ideia de que iPhones usados não são duráveis, que a bateria não dura e que o valor não compensa. “O iPhone é um investimento”, afirma. A bateria do iPhone tem o reconhecimento inteligente, e se adequa ao tipo de uso do seu usuário, além de mostrar quando ela já está desgastada, sendo necessária a troca. O que não acontece em outros modelos.

Histórias de sucesso

A Eco Celular acumula histórias de clientes satisfeitos, que encontraram no iPhone usado a oportunidade de ter um aparelho de qualidade por um preço justo. A loja oferece a opção de upgrade, facilitando a troca por um modelo mais novo.

A empresa planeja expandir sua atuação em Cachoeiro de Itapemirim e fortalecer sua presença online, sempre com foco na confiança e qualidade.

Comprar um iPhone usado pode ser uma excelente opção para quem busca economia e qualidade. No entanto, é fundamental escolher uma loja confiável, que oferece garantia, suporte e procedência, tornando a experiência de compra mais segura e satisfatória.

Onde encontrar a Eco Celular

A Eco Celular está presente em quatro endereços, facilitando o acesso dos clientes aos seus serviços.

Loja 1: Avenida Aristides Campos, 570, Gilberto Machado (ao lado da Itapuã, próximo ao posto Senna).

Loja 2: Rua Moreira, 3, Independência (ao lado da Padaria Top).

Loja 3: (Em reforma) Rua Etelvina Vivacqua, 230, Nova Brasília (em frente ao Supermercado Central de Vendas Jmeroto).

Loja 4 (Marataízes): Avenida Cristiano Dias Lopes, Barra (em frente ao Supermercado Econômico, ao lado da Papelaria Nova América)

Uma das lojas da ECO CELULAR, localizada na avenida Aristides Campos, 570, Gilberto Machado (ao lado da Itapuã, próximo ao posto Senna)

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira: das 8h30 às 18h Sábado: das 8h às 12h

Serviço

Instagram: @eco_celular

Contatos: https://linktr.ee/Eco.celular