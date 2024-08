Vasco elimina Atlético-GO e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Fazia tempo que o Vasco não chegava tão longe na Copa do Brasil. Após nove anos, o time carioca se classificou às quartas de final, ao derrotar nesta terça-feira (6), o Atlético-GO por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da competição de mata-mata. Na ida, havia empatado por 1 a 1, em Goiânia (GO).

Com gol de Lucas Piton, o Vasco também embolsou mais de R$ 4,5 milhões de premiações. O adversário nas quartas será definido através de um novo sorteio, na sede da CBF.

A última vez que o time cruzmaltino disputou a fase de quartas de final foi em 2015, quando acabou eliminado pelo São Paulo. Desde então, acumulou frustrações, como as duas últimas eliminações ainda na segunda fase, para Juazeirense-BA e ABC-RN.

O jogo decisivo começou com pouca inspiração e muita marcação. Com medo de perder, as duas equipes tinham receio de subir ao ataque e se expor demais na defesa. Aos poucos os donos do casa foram se soltando mais, mas com dificuldade de infiltrar na defesa adversário. O meia Payet tentou assustar em dois chutes de longe.

Vasco e Atlético-GO

O Atlético-GO também teve seu momento, buscando os lados do campo e o jogo aéreo, porém, sem efetividade. Na reta final, o Vasco foi premiado pela insistência. Quando tinha mais posse de bola, conseguiu abrir o placar, já aos 48 minutos. Vegetti teve seu chute bloqueado e a bola sobrou para Lucas Piton. A finalização saiu fraca, mas Guilherme Romão se enrolou com a bola e não conseguiu evitar o gol vascaíno.

O segundo tempo voltou mais disputado, com muitas faltas e poucas chances criadas. Com a vantagem, o Vasco trabalhava mais a bola e trocava passes com tranquilidade, ao contrário do Atlético-GO, que forçava lançamentos longos e passes em profundidade, facilmente cortados pela defesa carioca.

Na reta final, o time goiano foi para o tudo ou nada. Derek venceu a disputa com Maicon na pequena área e Léo Jardim fechou bem o ângulo para salvar o Vasco. Depois foi a vez de Victor Luis salvar os donos da casa, ao cortar na hora certa o cruzamento de Max. Nos acréscimos, o time carioca prendeu a bola no ataque, gastando tempo à espera do apito final.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 ATLÉTICO-GO

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (JP), Mateus Carvalho (Galdames), Sforza e Payet (GB); Adson (Emerson Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATLÉTICO-GO – Pedro Rangel; Roni (Rhaldney), Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão (Rodallega); Gonzalo Freitas (Max), Baralhas, Shaylon (Jan Hurtado) e Alejo Cruz; Emiliano Rodríguez (Derek) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Lucas Piton, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Henrique, GB e Galdames (Vasco); Alejo Cruz e Rhaldney (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 873.815,00

PÚBLICO – 17.608 torcedores.

LOCAL – Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

