VÍDEO | Caminhão tem pneus esvaziados após descarga elétrica em Cachoeiro

Um caminhão teve os pneus esvaziados após receber uma descarga elétrica na manhã da última quarta-feira (14), próximo à Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em um vídeo registrado por uma pessoa no local, mostra o caminhão estacionado no pátio da loja de referência de pneus, com a caçamba levantada e encostada em uma fiação. “O cara levantou a caçamba, aqui no Armando Pneus aqui, encostou no fio de alta tensão. Não sei quantos volts tem não, mas a descarga foi forte. Olha, chega fritou os pneus, olha o pneu dianteiro também”, conta.

Em nota, a concessionária de energia elétrica EDP informou que uma equipe foi prontamente enviada ao local, isolou a área e realizou os reparos necessários. “Não houve vítimas na ocorrência, e o fornecimento de energia na região foi rapidamente normalizado”.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias